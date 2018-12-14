فوز الجزيرة والبطائح على العين والظفرة في دوري السلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس

حقق الجزيرة فوزاً صعباً على العين بنتيجة 88-85 في افتتاح المرحلة السابعة من الدور التمهيدي لدوري السلة، خلال الوقت الإضافي للمباراة بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي 79-79 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول، كما فاز فريق البطائح على الظفرة 75-70.

وبنتائج مباراتي أمس الأول، عزز البطائح مركزه الرابع مؤقتاً برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة عن ثلاثي الصدارة النصر والشارقة وشباب الأهلي الذين لعبوا أمس مباريات ختام المرحلة، فيما أهدى الانتصار الجزيرة التقدم إلى المركز السادس برصيد 9 نقاط متقدماً بفارق النقطة عن الظفرة، والنقطتين عن العين آخر الترتيب.

وفي تفاصيل المباريات، نجح العين في إنهاء الفترة الأولى متقدماً 16-13، قبل أن يستعيد الجزيرة اتزانه ويتمكن من إنهاء الشوط الأول لمصلحته بفارق 7 نقاط وبنتيجة 37-30 بنيل لاعبي الجزيرة الأفضلية في الفترة الثانية 24-14، إلا أن سرعان ما عاود العين صحوته مع بداية الشوط الثاني وتمكن من العودة إلى المقدمة وإنهاء الفترة الثالثة لمصلحته 36-16، لتدخل المباراة في فترتها الرابعة التي عرف من خلالها الجزيرة كيفية نيل الأفضلية بنتيجتها 26-13، والعودة بالمباراة إلى نقطة التعادل في ختام اللقاء 79-79، الأمر الذي حتم خوض 5 دقائق كوقت إضافي لتحديد هوية الفائز الذي كان لصالح الجزيرة 9-6 وبه حقق الفوز بالمباراة.