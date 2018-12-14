أوربيلان بينيدا.. اللاعب المبتسم دائماً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عندما يبلغ الضغط أشده، يكون أوربيلان بينيدا من اللاعبين، الذين يأخذون بزمام المبادرة، ويتحملون مسؤولية توجيه الفريق من خط الوسط. وعندما يطغى اللعب التكتيكي المغلق على المباريات، عادةً ما تنطلق من قدميه الهجمات التي تخلخل دفاعات الخصوم، وتُبعثر أوراقهم؛ حيث يسهم في ذلك؛ من خلال تمريرات دقيقة تارة أو باختراق قاتل تارة أخرى.

لا شك أن الأعين ستكون شاخصة على ابن ال22 في كأس العالم للأندية الإمارات 2018؛ باعتباره أحد الأسلحة، التي سيعول عليها جوادالاخارا في محاولته لصنع التاريخ، وبلوغ ما لم يحققه أي فريق مكسيكي من قبل: ألا وهو التتويج باللقب العالمي.

وقال بينيدا في هذا الصدد: «أعتقد أن ما يميزني كلاعب هو أنني أبتسم عندما أرى الكرة وأركلها. بالنسبة لي، المتعة هي أهم شيء، أنا لا أعتبر وجودي في الإمارات ضغطاً على كاهلي؛ بل إنه تحدٍّ كبير؛ لإظهار علو كعبي داخل الملعب وخارجه، وكذلك مساعدة زملائي وفريقي، وتقديم بطولة جيدة».

ولد أوربيلان بينيدا في 24 مارس/‏آذار 1996، في كويوكا دي كاتالان، المكسيك؛ حيث استهل مسيرته الاحترافية مع كويريتارو في عام 2014، وفي عام 2016 انتقل إلى جوادالاخارا، شارك في كأس العالم تحت 20 سنة نيوزيلندا 2015 وفي أولمبياد ريو 2016 وفي بعض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.