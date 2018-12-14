شكرا لقرائتكم خبر عن شنيشل مدرباً لنفط الوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:زيدان الربيعي
أعلنت الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط الرياضي، تسمية المدرب راضي شنيشل مدرباً لفريقها الكروي للموسم الحالي خلفاً للمدرب السابق ماجد نجم،. وفي مباريات الدوري واصل الشرطة صدارته بعد فوزه على مضيفه أربيل بهدف سجله معروف يوسف، فيما تعادل القوة الجوية مع الميناء1-1،وفاز الطلبة على النفط بهدفين مقابل هدف واحد،وبذات النتيجة فاز النجف على فريق الحسين.
في بقية النتائج، خيّم التعادل السلبي على مواجهتي الصناعات الكهربائية ونفط الوسط والسماوة والحدود.
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