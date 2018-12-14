خالد عيسى: عودة العين أثبتت جودة الفريق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد خالد عيسى، حارس العين، أنه في كرة القدم من الصعب أن تعود في مباراة وفريقك متأخر بثلاثة أهداف، وبخاصة في بطولة يشارك فيها الفريق لأول مرة.

قال: ما فعله العين في المباراة يؤكد أننا فريق كبير، ونملك الكثير لنقدمه في هذه البطولة، ورغم الثلاثة أهداف التي ولجت شباكنا إلّا أنني كنت أتوقع العودة؛ لثقتي في جودة فريقنا، وتميز زملائي اللاعبين، بعد كل هدف يلج شباكنا كنت أشاهد العزيمة والإصرار الكبيرين لدى زملائي اللاعبين.

وعما قاله لهم المدرب زوران بين الشوطين ومدى تأثيره لدى اللاعبين لحصول «الريمونتادا» التي كان هو أحد أبطالها، قال: سجلنا الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول، وهذا جعلنا نذهب إلى غرفة تبديل الملابس في وضعٍ، نوعاً ما، جيدٍ ومعنويات أفضل من لو أننا كنا تأخرنا بثلاثية نظيفة قبل بداية الحصة الثانية، المدرب تحدث إلينا، وأكد على قدرتنا على العودة، وبالفعل قهرنا المستحيل، وسجلنا ثلاثة أهداف، وكان بالإمكان أن نتفوق قبل ركلات الترجيح، ولكن في نهاية الأمر حققنا المهم، وتأهلنا للمرحلة المقبلة.

وعن أسباب قبول ثلاثة أهداف في مباراة توقع الجميع أن تكون سهلة للعين، وهل لم يحترم العين خصمه بما يكفي، أوضح عيسى: الأمر لا يتعلق بالتقدير، نحن نحترم كل فريق نواجهه، وكرة القدم أصبحت لا تعترف بالتاريخ، وكل الفرق لديها ذات الفرص في تحقيق الانتصار داخل الملعب.

وأضاف: بدأنا بشكل سيّئ، ولكن تداركنا الأمر، ويجب أن نحقق الاستفادة المرجوة من هذه المباراة.