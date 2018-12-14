أرسنال يبحث عن مدافع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينوي أرسنال تعزيز صفوفه بلاعب مدافع في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحسب ما ذكر مدربه الإسباني أوناي ايمري.

فبعد تعرض قلب دفاعه الشاب روب هولدينغ لإصابة قوية بركبته ستبعده طوال الموسم وعودة مدافعه الفرنسي المخضرم لوران كوسيلني بعد غياب سبعة شهور بسبب إصابة قوية في وتر أخيل أيضاً، رأى ايمري أن «المدفعجية» بحاجة لتعزيز في هذا الموقع الذي يغيب عنه أيضاً اليوناني الشاب كونستانتينوس مافروبانوس بسبب إصابة في فخذه.