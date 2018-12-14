شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُحدد الثامنة موعدا لتبديل تذاكر الخميس بعد تغيير الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو الزمالك، الثامنة من مساء اليوم الجمعة، موعدا لحضور الجماهير التى حصلت على بعض التذاكر ليلة أمس الخميس، من أجل تبديلها بعد تغيير الملعب حيث تقرر بشكل رسمى إقامة لقاء الفريق الأبيض مع القطن التشادى على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية.

ووزع مسئولو الزمالك، جزءً من التذاكر مساء الخميس مدون عليها إن المباراة فى برج العرب إلا إن بعد القرار الرسمى بإقامة اللقاء فى بتروسبورت قرر الأبيض تغيير تلك التذاكر للجمهور فى الثامنة من مساء الجمعة.

ومن المقرر أن يطرح الزمالك، باقى التذاكر استعدادا للمواجهة بداية من الثامنة صباح اليوم الجمعة حتى الثانية عشر من ظهر اليوم ذاته حيث ستسمر عمليات البيع لمدة 4 ساعات.