الصغير: إقامة مباراة الذهاب مع القطن بالإسماعيلية يزيد من صعوبة اللقاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى، أن اقامة مباراة الذهاب مع القطن الكاميرونى بالإسماعيلية يزيد من صعوبة اللقاء.

ويستضيف الدراويش منافسه القطن الكاميرونى الأحد المقبل ، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الأثنين والثلاثين ببطولة دورى أبطال افريقيا فى نسختها الاستثنائية.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملاعب أون علي قناة أون سبورت ، :”كنت اتمنى إقامة المباراة الأولى بالكاميرون مثلما حدث فى لقاء بطل بوروندى ماسيجير ، لكن علينا أن نتعامل مع هذا الموقف بحسم المباراة لصالحنا من الإسماعيلية ومصالحة الجماهير”.

وانهى قائلا :”حزين على الخروج من كأس زايد للأندية الأبطال ،توقعت الخسارة بعد الاحتكام لركلات الترجيح لسوء التوفيق الملازم للفريق هذا الموسم”.