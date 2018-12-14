شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: جنوب أفريقيا والكونغو ينافسان مصر على تنظيم أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن هناك 3 دول تتنافس علي تنظيم أمم افريقيا وهي مصر و جنوب أفريقيا والكونغو برازفيل. وتابع المصدر لـ ”الخليج 365”، أن المغرب تقدمت برغبة ولكن لم تقدم التعهد الحكومي وبالتالي سيتم استبعادها. ومن المقرر، أن يتم الاعلان الرسمي عن الدول المستضيفة لامم افريقيا 2019 يوم 9 يناير خلال حفل الإعلان عن الافضل المقرر إقامتها بالسنغال.

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