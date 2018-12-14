شكرا لقرائتكم خبر عن لاكتساب الخبرات.. الزمالك يفتح باب الإعارة أمام "الصغار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادى الزمالك، فتح باب الإعارة أمام اللاعبين الصغار بالقائمة البيضاء، للحصول على فرصة للمشاركة فى المباريات واكتساب المزيد من الخبرات بشرط أن تكون الإعارة لأحد أندية الدورى الممتاز للاحتكاك مع أندية قوية وضمان التواجد بشكل دائم داخل المستطيل الأخضر .

وتتجه النية داخل الزمالك للموافقة على إعارة بعض لاعبيه الشباب خلال الميركاتو الشتوى المقبل على رأسهم ثنائى حراسة المرمى عمر صلاح و محمود عبد المنصف و الظهير الأيسر أحمد أبو الفتوح والظهير الأيمن يوسف أحمد كماتشو بالإضافة إلى سيف فاروق جعفر صانع الألعاب .