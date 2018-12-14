شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يقرر عرض على عفيفى للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس ادارة نادي غزل المحلة برئاسة المهندس إبراهيم صادق، عرض علي عفيفي مهاجم الفريق للبيع وذلك بعدما تقدم سمير كمونة بمذكرة رسمية يطلب فيها الاستغناء عن اللاعب بسبب كثرة ازماته مع الفريق خلال الفترة الماضية .



وعقد طه السيد المدير الرياضي لنادي غزل المحلة اجتماع مع اللاعب طالبه بالبحث عن عرض من اجل الرحيل عن صفوف الفريق في يناير المقبل وذلك بعدما وصلت العلاقة بين اللاعب والمدير الفني للفريق لطريق مسدود خاصة بعد الازمة التي شهدها تدريب الفريق بمركز شباب محلة حسن استعدادا لمباراة الحمام التي تم الغاؤها في الاسبوع قبل الماضي .



وحسب مصادر قريبة من اللاعب فقد اقترب اللاعب من الانضمام لصفوف نادي المنصورة بعد مفاوضات تمت بين وكيل اللاعب وادارة المنصورة خلال الفترة الماضية.