شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو و الأهلى.. بين نجاحات فلافيو وجيلبرتو وفشل أفيلينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب النادى الأهلى من التعاقد مع الأنجولى جيرالدو مهاجم أول أغسطس صاحب الـ27 عاما لتدعيم خط الهجوم الأحمر فى الميركاتو الشتوى ، ويضم الأهلي بين صفوفه 4 لاعبين أجانب هم المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجاي والتونسي علي معلول والمالي ساليف كوليبالي، ولكن أجاي لم يتم قيده محليا بسبب ظروف الإصابة.

وسيكون مصير جيرالدو حائراً داخل الاهلى لاسيما فى ظل قصص النجاح والفشل التى طاردت الصفقات الحمراء القادمة من أنجولا، وأشهرها على الإطلاق الثلاثى فلافيو وجيلبرتو وإفيلينو.

فلافيو يبقى واحدا من معشوقي الجماهير الأهلاوية بسبب أهدافه القاتلة مع الفريق في مختلف البطولات التي فاز بها الأهلي طوال الموسم، خصوصًا في موسم 2006-2007 بعد نيله لقب هداف الدوري بـ17 هدفًا، ثم اقتنص اللقب مرة أخرى في 2008-2009.

وشارك فلافيو مع القلعة الحمراء خلال الفترة من يوليو 2005 إلى 2007، في 151 مباراة سجل خلالها 56 هدفًا وصنع 18 أخرى، وتوج مع القلعة الحمراء بـ5 بطولات دوري، و3 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، و3 بطولات لكأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر الإفريقي 3 مرات، كما حصل على برونزية مونديال 2006.

وعلى نفس الوتيرة يبقى الأنجولى فيلسبرتو سيباستياو "جيلبرتو"، أحد أنجح الأفارقة فى تاريخ القلعة الحمراء، والذى قضى معه 8 مواسم من النجاح والتألق قبل أن ينهى مسيرته مع الأهلى عام 20100.

شارك جيلبرتو مع الأهلى فى حوالى 280 مباراة، وسجل 6 أهداف، وتوج معه بـ21 بطولة "6 بطولات دورى ممتاز و3 دورى أبطال أفريقيا و4 سوبر أفريقى و5 سوبر مصرى و3 كأس مصر".

بينما كانت أشهر حالات الفشل من نصيب الأنجولى إفيلينو لاعب الأهلى السابق الذى تعاقد معه موسم 2001\2002 وتبين أنه مصاب بالسل.

إفيلينو إلا في مباراة ودية مع روما الإيطالي حيث هز شباكه بهدف، ولم يقدم أي شيء بعد ذلك