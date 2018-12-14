مصر تقترب من الفوز بتنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2019 بالتزكية

عمرو الحلوانى

اقتربت مصر من الحصول على تنظيم بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم المقرر إقامتها فى يونيو من العام المقبل 2019 . يأتى ذلك نتيجة ان مصر الآن الدولة الوحيدة التى تقدمت بشكل رسمى للحصول على استضافة البطولة الاكبر داخل القارة السمراء. وينتهى باب التقدم لاستضافة البطولة خلال الساعات القليلة المقبلة ، وفى حال عدم وجود ملف غير الملف المصرى لتنظيم البطولة فسيتم إعلان فوز مصر بشكل رسمى. وحدد "كاف"، 9 يناير المقبل موعدا للإعلان عن اسم البلد المستضيف لبطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى شهر يونيو 2019 . وكان الكاف...

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