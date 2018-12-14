انتهاء الأزمة.. الزمالك يواجه القطن في بتروسبورت.. وتقليل عدد الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مراسل الخليج 365:

قال مصدر بالزمالك، إن مباراة الفريق أمام القطن التشادي ستُقام في ملعب بتروسبورت، وليس برج العرب.

وكانت أزمة قد شهدتها الساعات الماضية بخصوص الملعب؛ خاصة بعدما وصلت بعثة القطن التشادي إلى القاهرة رافضة الذهاب للإسكندرية لخوض اللقاء على ملعب برج العرب، وتمسكت بإقامته في ملعب بتروسبورت كما أُبلغت من قبل.

ونوه المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس، إلى أن مجلس الإدارة أبلغ لاعبي فريقه بعدم السفر إلى الإسكندرية لخوض لقاء القطن التشادي؛ حيث سيُلعب في ملعب بتروسبورت.

وأشار المصدر إلى أن المُبارة كانت ستُنقل لملعب برج العرب بناءً على طلب الجهات الأمنية قبل أن يتم إعادتها لملعب بتروسبورت بصورة نهائية.

وأوضح المصدر أنه سيتم تقليل أعداد جماهير الزمالك التي ستحضر المباراة؛ إلى 6 آلاف بدلاً من 10 آلاف مشجع.

وكان نادي الزمالك قد أعلن مساء اليوم الخميس عبر موقعه الرسمي إلى طرح تذاكر المباراة يوم غد الجمعة بدءً من الثامنة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا في مقره بميت عقبة.

وعدل الزمالك خططه للتدرب يوم الجمعة في تمام الخامسة على ملعب المباراة.

يُذكر أن الزمالك سيستضيف نظيره القطن التشادي مساء يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ 32 من البطولة الكونفيدرالية