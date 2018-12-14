بعد غلق باب التقديم .. تعرف على الدول التي طلبت استضافة إمم إفريقيا

كأس الأمم الإفريقية أغلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، باب التقديم لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد سحب تنظيمها من الكاميرون. الكاميرون. وتقدمت دول مصر وجنوب إفريقيا والكونغو برازافيل بطلبات لاستضافة البطولة، كما قدمت المغرب طلبا لكنها لم ترسل التعهد الحكومي إلى الكاف. الجدير بالذكر أن باب التقديم بطلبات لاستضافة البطولة أغلق في تمام الثانية عشر منتصف ليل الخميس.

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