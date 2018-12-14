وزارة الرياضة ترسل تعهدا حكوميا للكاف بجاهزية استضافة أمم إفريقيا

الكاف

أرسل الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، خطاب التعهد الحكومي بجاهزية مصر لاستضافة أمم إفريقيا 2019، إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

وذكر وزير الرياضة في خطابه أن مصر هي بلد الريادة والمقر، وقادرة على استضافة البطولة، وترغب في مساندة الكاف

في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها بعد سحب تنظيم أمم إفريقيا من الكاميرون.

وكان اتحاد الكرة أعلن بشكل رسمي، تقديم طلب للكاف باستضافة بطولة الأمم الإفريقية.