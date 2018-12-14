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رسميا.. الزمالك يواجه القطن التشادي في بتروسبورت

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رسميا.. الزمالك يواجه القطن التشادي في بتروسبورتنادي الزمالك

كتب - مصطفى جويلي

كشف رئيس الزمالك، إن مباراة الفريق أمام القطن التشادي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، ستقام على ملعب بترسبورت، غدا

السبت في السابعة مساء.

وقال رئيس الزمالك أن عدد تذاكر اللقاء 6 آلاف، وطلب من الجماهير التي حصلت أمس

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الخميس على تذاكر من النادي الحضور اليوم الجمعة في الثامنة مساءً لتغييرها والحصول على التذاكر الجديدة، موضحا أن إدارة الزمالك، ستبيع التذاكر في مقر النادي من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشر ظهرا.

 

 

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