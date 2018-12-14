نادي الزمالك
كتب - مصطفى جويلي
كشف رئيس الزمالك، إن مباراة الفريق أمام القطن التشادي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، ستقام على ملعب بترسبورت، غداالسبت في السابعة مساء.
وقال رئيس الزمالك أن عدد تذاكر اللقاء 6 آلاف، وطلب من الجماهير التي حصلت أمس
شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الزمالك يواجه القطن التشادي في بتروسبورت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .