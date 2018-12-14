ميلان يودع الدوري الأوروبي بهزيمة مذلة أمام أولمبياكوس

حقق أولمبياكوس فوزًا مثيرًا على نظيره ميلان، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ختام مرحلة المجموعات بمنافسات الدوري الأوروبي.



وجاءت أهداف أولمبياكوس عن طريق كل من بابي أبو سيسي (الدقيقة 60)، وكريستيان زاباتا بالخطأ في مرماه (الدقيقة 70)، وكونستانتينوس فورتونيس (الدقيقة 81)، بينما أحرز زاباتا أيضًا هدف الروسونيري الوحيد بالدقيقة 71.



وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أولمبياكوس إلى 10 نقاط بالمركز الثاني، ليتأهل للدور المقبل برفقة ريال بيتيس الإسباني من المجموعة السادسة، بينما ودع ميلان البطولة.



ضغط يوناني



شهدت الثانية 20، خطأ من بيبي رينا، بعدما أعاد كريستيان زاباتا الكرة إلى حارسه، قبل أن تمر الكرة من أمام قدمه، ليعود ويبعدها عن مرماه.



ومن عرضية في الدقيقة 14، وصلت الكرة إلى ميجيل جيريرو، الذي سدد رأسية مرت بجانب مرمى ميلان.







وهدد ميلان مرمى أولمبياكوس في الدقيقة 17، بعد تمريرة من باتريك كوتروني خلف المدافعين إلى هيجواين، الذي سدد الكرة ونجح خوسي سا في التصدي لها.



وعاد حارس أولمبياكوس، للتألق في الدقيقة 18، بعدما تصدى لرأسية زاباتا الخطيرة.



واستحوذ فرانك كيسي، متوسط ميدان ميلان، على الكرة بشكل جيد في الناحية اليمنى وتوغل على الأطراف وسدد تصويبة قوية، تصدى لها خوسي سا على مرتين، بالدقيقة 41.



وتألق بيبي رينا، حارس ميلان، أمام تصويبة كونستانتينوس فورتونيس، وأبعدها إلى ركلة ركنية.



وسدد جيانيس فيتفاتزيديس، كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 47، مرت بجوار قائم رينا الأيمن.



وكاد كيسي، أن يسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 50، بعد عدة لمسات بين لاعبي ميلان، ثم وصلت الكرة إلى فرانك الذي سدد من خارج المنطقة بجوار القائم.



ومن جملة مميزة في الدقيقة 58، مرر كامارا كرة طولية إلى عمر العبدلاوي، القادم من الخلف في الناحية اليمنى، إلا أنه سدد كرة ضعيفة في يد رينا.



تقدم أولمبياكوس



سجل أولمبياكوس الهدف الأول في الدقيقة 60 بعد ركلة ركنية لعبت قصيرة، وتبعها رأسية أخرجها هيجواين من المرمى لترتد إلى المدافع بابي أبو سيسي الذي أسكن الكرة في الشباك.

وسدد باتريك كوتروني، كرة قوية بجوار قائم أولمبياكوس الأيسر بعد تمريرة من هيجواين إلى كوتروني على حدود المنطقة، سددها الأخير بشكل مميز.



وتألق باكايوكو في الدقيقة 63 بعدما تصدى الفرنسي لتصويبة لاعب أولمبياكوس في المرمى الخالي بعد هجمة مرتدة، ورد هيجواين بتصويبة صاروخية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم، في الدقيقة 64.



وأحرز أولمبياكوس الهدف الثاني في الدقيقة 70، بعد تصويبة من جويليرمي ارتطمت بأقدام زاباتا ودخلت الشباك بالنيران الصديقة.



وعاد زاباتا في الدقيقة 72، ليسجل الهدف الأول لميلان برأسية أسكنها الشباك، ليمحو خطأه في هدف أولمبياكوس الثاني.



وحصل توروسيديس على ركلة جزاء بالدقيقة 80 بعد عرقلة من أباتي داخل المنطقة، ونجح فورتونيس في تحويلها إلى هدف، ليتقدم أولمبياكوس في الدقيقة 81.



وكادت تصويبة هيجواين في الدقيقة 92 أن تسكن الشباك، بعدما ارتطمت بأقدام مدافع أولمبياكوس ولامست الشباك الخارجية، لتنتهي المباراة بفوز الفريق اليوناني وخروج ميلان من البطولة الأوروبية.

*موقع كورة

