رياضة | عاجل.. تفاصيل مثيرة عن هروب نجم أهلي بنغازي إلى الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تفاصيل مثيرة عن هروب نجم أهلي بنغازي إلى الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد عودة مدرب المقاولون العرب السابق وأهلي بنغازي الليبي الحالي، عن هروب لاعب الفريق "فاروقا" من معسكر الفريق بأحد فنادق القاهرة، عقب مباراة الأهلي ضد نواذيبو الموريتاني في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال "عودة" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " إن اللاعب البوركيني فاروقا هرب من أهلي بنغازي عقب مباراة الإياب ضد نواذيبو الموريتاني، واختفى تماما قبل المباراة الهامة أمام صن داونز في دور الـ32 المقرر لها الأحد المقبل".

وأضاف: " اللاعب تلقى 3 عروض للرحيل عن النادي الليبي ولم يحسم أمره بشكل نهائي".

وتابع: "علمت أن "فاروقا" يتواجد لدي أحد الأندية المصرية التي ترغب في التعاقد معه خلال الفترة الحالية ومُقيم هناك حاليًا، وهذا الأمر أحزنني كثيرًا، وأمر لا يليق بنادي كبير يحاول الحصول على خدمات اللاعب بعيدًا عن إدارة ناديه".

وأتم: " أناشد النادي الذي يتواجد به "فاروقا" بإعادة اللاعب لناديه وأن يسلك الطرق الشرعية للحصول على خدماته".

وأكد "عودة" أن فاروقا يتبقي موسم في عقده مع أهلي بنغازي ولا يمكنه الرحيل دون موافقة النادي.