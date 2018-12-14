رياضة | الجبلاية تتحمل تكاليف علاج لاعب منتخب الشاطئية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تتحمل تكاليف علاج لاعب منتخب الشاطئية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على تحمل تكاليف جراحة وعلاج مصطفى صاصا لاعب المنتخب الوطني للكرة الشاطئية.

وكان عدد من لاعبي الفراعنة طلبوا من أبوريدة التدخل وإجراء عملية جراحية لزميلهم وتحمل كافة المصاريف الخاصة بالجراحة وهو ما وافق عليه رئيس الجبلاية وعلاجه على نفقة الخزينة.

وحرص هاني أبوريدة على عقد اجتماع مع لاعبي منتخب الشاطئية في حضور خالد لطيف، ودينا الرفاعي، أعضاء الجبلاية، من أجل حث اللاعبين على نسيان الخروج من بطولة إفريقيا.

كما طالب أبوريدة اللاعبين بتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب المغربي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بالبطولة المقامة في شرم الشيخ، عقب الإخفاق في الوصول لنهائيات كأس العالم ببارجواي 2019.