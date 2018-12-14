رياضة | رابطة الليجا تهاجم الاتحاد الأوروبي بسبب يوروباليج 2

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابطة الليجا تهاجم الاتحاد الأوروبي بسبب يوروباليج 2 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني بيانا هاجمت فيه خطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والتي سينظم فيها بطولة ثالثة للأندية وأكد أنها ستعرض مستقبل الكرة الأوروبية للخطر وستحد من التنافس في البطولات المحلية.

ودعت الرابطة الإسبانية الاتحاد القاري لفتح حوار مع روابط البطولات المحلية في أوروبا وزيادة المبالغ الممنوحة للأندية قبل التفكير في خطط إضافة بطولة ثالثة كبرى.

وأعلنت الأندية الأوروبية الكبرى في سبتمبر الماضي أن هذه المسابقة ستنطلق بداية من موسم 2021/2022 بمشاركة 32 فريقا في دور المجموعات.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا في بيانه أنه تم تجاهل قضايا حيوية متعلقة ببقاء الأندية واستمرارها في حالة جيدة والبرامج والحقوق التلفزيونية والتوازن التنافسي مع البطولات المحلية والعلاقة بينها وبين المسابقة الأوروبية.

وعلى الرغم من قبول الأندية الأوروبية إضافة مسابقة ثالثة إلا أن الاتحاد القاري لا يمكنه اتخاذ هذه القرارات بمفرده دون الرجوع إلى روابط الدوري المحلية التي ستتأثر بذلك.