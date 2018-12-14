رياضة | مجاهد: مصر جاهزة لإستضافة أمم إفريقيا.. ولا نية لإلغاء الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجاهد: مصر جاهزة لإستضافة أمم إفريقيا.. ولا نية لإلغاء الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة والمتحدث الرسمي بإسم مجلس الجبلاية أن مصر جاهزة لإستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019، حتي لو ستقام الأسبوع المقبل. وقال "مجاهد" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " البنية التحتية لمصر جيدة، وملاعبنا جاهزة تمامًا لإستضافة بطولة أمم إفريقيا، حتي لو البطولة ستقام الاسبوع المقبل". وأضاف: " استضافة مصر بطولة أمم إفريقيا لن يؤثر على الدوري المصري". وتابع: " لا صحة لما تردد حول نية إتحاد الكرة إلغاء مسابقة الدوري المصري حال الفوز بتنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019". وأتم: " سواء أقيمت بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر أو خارجها سيتم إيقاف الدوري الممتاز لمدة اسبوعين قبلها، وذلك لإستعدادات المنتخب للمشاركة بالبطولة".

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