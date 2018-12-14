رياضة | ميلان يودع الدوري الأوروبي بالسقوط بثلاثية أمام أولمبياكوس وكوكا يغيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يودع الدوري الأوروبي بالسقوط بثلاثية أمام أولمبياكوس وكوكا يغيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ودع فريق ميلان الإيطالي بطولة الدوري الأوروبي بعد الخسارة أمام نظيره أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 1-3 في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة 6 من دور المجموعات باليوروباليج.
أحرز أهداف أولمبياكوس كل من سيسي وزاباتا في مرماه و فورتونيس في الدقائق 60 و70 و81 بينما هدف ميلان سجله زاباتا في الدقيقة 72.
بتلك النتيجة يودع ميلان الدوري الأوروبي باحتلال المركز الثالث برصيد 10 نقاط ويصعد أولمبياكوس كثاني المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الروسونيري.
ولم يشارك الدولي المصري أحمد حسن كوكا في المباراة مع فريقه أولمبياكوس.
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