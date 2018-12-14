رياضة | القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وجيما جيفار الاثيوبي وموعد الماتش في دوري أبطال أفريقيا

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القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وجيما جيفار الاثيوبي وموعد الماتش في دوري أبطال أفريقيا

توقيت مباراة الأهلي المصري وجيما جيفار الإثيوبي الجمعة 14-12-2018 ضمن مباريات عديدة تقام في دوري أبطال أفريقيا ضمن مباريات الذهاب لدور الـ 32، حيث تفتتح الفرق العربية مباريات ذلك الدور، والبداية مع وصيف البطولة فريق الأهلي الذي يستضيف على ملعبه ببرج العرب مع فريق جيفار الإثيوبي الخصم المجهول لمحمد يوسف ورفاقه، بينما فريق النصر الليبي يمتلك مواجهة من العيار الثقيل أمام فريق حوريا الغيني القوي، ويلعب فريق النادي القسطنطيني الجزائري على ملعبه مع فريق فيبرس الأوغندي في مباريات قوية تسعى فيها كافة الفرق العربية لتحقيق فوز يريحهم في مباريات الإياب خارج الديار، وسيكون تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وجيما جيفار الاثيوبي متاح مجانا على النايل سات.

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الشياطين الحمر يفتتحوا مشوارهم في دوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد بملاقاة فريق جيما جيفار الإثيوبي في مباراة قوية يسعوا فيها لتحقيق فوز يريحهم في مباراة الإياب خارج الديار من أجل التأهل إلى دور المجموعات متفاديا أية تعقيدات قد يحققها الفريق الإثيوبي، ولكن مهمة الأهلي في المباراة لن تكون سهلة بالمرة في ظل معاناة الفريق من العديد من الغيابات الهامة في صفوفه، حيث أعلن محمد يوسف قائمة الفريق الأهلاوي لمواجهة جيفار الإثيوبي، واستمر غياب العديد من اللاعبين عن القائمة بغياب الحارس محمد الشناوي، المدافع سعد سمير، أكرم توفيق، علي معلول، أحمد فتحي، باسم علي، صبري رحيل، صلاح محسن، ووليد أزارو بينما شهدت القائمة عودة قائد الفريق حسام عاشور من جديد بعد غياب للإصابة.