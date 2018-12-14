رياضة | موعد مباراة الأهلي وجيما أبا الأثيوبي ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال أفريقيا والقنوات المفتوحة الناقلة

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موعد مباراة الأهلي وجيما أبا الأثيوبي ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال أفريقيا والقنوات المفتوحة الناقلة

تستضيف أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية مباراة ذهاب دور ال32 من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 2019، والتي ستجمع بين الأهلي وجيما أبا جيفار الأثيوبي، في مستهل مباريات المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يسعى النادي الأهلي المصري للتويج بلقبها.

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الأهلي بقيادة مديره الفني محمد يوسف يسعى لتحقيق البطولة الأفريقية الغائبة عن خزان المارد الأحمر منذ عام 2013، الفريق القاهري تمكن من بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا في النسختين الماضيتين من البطولة، إلا أن الفريق لم يتمكن من الفوز بالبطولة.