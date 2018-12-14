رياضة | مباراة سان جيرمان وديجون مهددة بالتأجيل بسبب المظاهرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة سان جيرمان وديجون مهددة بالتأجيل بسبب المظاهرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية فرنسية بأن مباراة باريس سان جيرمان مع ديجون المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة 18 من الدوري الفرنسي مهددة بالتأجيل.

وكشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن سلطات المدينة التي ستستقبل اللقاء أوصت بتأجيله إلى موعد آخر لأسباب أمنية حيث صدرت تقارير من أعلى جهة لمكافحة الإرهاب.

وأفادت بأنه من المنتظر أن تصدر لجنة المسابقات برابطة الأندية الفرنسية المحترفة قرارها بتأجيل المباراة خلال ساعات قليلة لتصبح ثاني مباراة يتم تأجيلها للعملاق الباريسي بسبب مظاهرات السترات الصفراء.

وكانت لجنة المسابقات قررت تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه يوم السبت الماضي لنفس السبب لتقام يوم 15 يناير المقبل.

وبشأن هذه المباراة، أرسل النادي الباريسي خطابًا يطلب تأجيلها إلى يوم 13 أو 20 فبراير المقبل حسب نتائج قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن إدارة سان جيرمان تحاول تأجيل لقاء مونبلييه إلى أحد هذين الموعدين ليقيم الفريق معسكره الشتوي في الدوحة خلال الفترة من 14 إلى 17 يناير المقبل.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن تأجيل لقاء بي إس جي وديجون يلوح في الأفق، أما مهمة النادي الباريسي في تأجيل لقاء مونبلييه لموعد آخر تبدو معقدة.