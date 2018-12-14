رياضة | علي غزال يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" حقيقة مفاوضات الأهلي .. ورأيه في ترشح مصر لتنظيم أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي غزال يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" حقيقة مفاوضات الأهلي .. ورأيه في ترشح مصر لتنظيم أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار علي غزال لاعب نادي فانكوفر وايتكابس الكندى ومنتخب مصر إنه مازال لم يحسم وجهته المقبلة، مؤكدًا إن لديه بعض العروض الأوروبية الجيدة.

وقالغزال في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" : "علاقتي بنادي فانكوفر وايتكابس انتهت منذ أيام ماضية، ولن ألعب في الدوري الأمريكي في الفترة المقبلة".

وواصل : "تلقيت عرض من النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، حيث تحدث مسئولين داخل مجلس إدارة القلعة الحمراء مع وكيل أعمالي، من أجل إتمام التعاقد معي في شهر يناير، وليس هناك مفاوضات مع أندية أخري داخل مصر".

وأكمل : "سأختار في الأيام المقبلة أفضل عرض لي، والنادي الأهلي كبير في القارة الأفريقية وشرف لأي لاعب إرتداء التيشيرت الأحمر، ولكن في حالة أن العروض الأوروبية ماديا أفضل لن اعود لمصر في الفترة القادمة".

وتابع لاعب منتخب مصر عن رأيه في تنظيم منتخب مصر لأمم أفريقيا المقبلة : "خطوة تنظيم بطولة كبيرة وحفل عالمي ينتظره جميع الجماهير في القارة الأفريقية، وستؤثر علي الكرة المصرية بشكل إيجابي".

واختتم غزال تصريحاته : "مصر قادرة علي تنظيم أي بطولة قارية، ولكن لو نريد ذلك ولدينا جميع الإمكانيات الكبيرة لإستضافة أمم أفريقيا القادمة 2019".

يذكر أن اللاعب الدولي علي غزال خاض مع نادي فانكوفر وايتكابس 36 مباراة في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي.