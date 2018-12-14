رياضة | بيراميدز يستأنف تدريباته استعدادًا للدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يستأنف تدريباته استعدادًا للدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت بقيادة حسام حسن المدير الفني، تدريباته على ملعب الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة إنبي، بالدوري العام.

وكان حسام حسن، منح اللاعبين راحة سلبية عقب الفوز على حرس الحدود بنتيجة 3_1، بالمباراة التي أقيمت أول أمس ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري.

وحرص الفريق على إجراء بعض التدريبات الاستشفائية، قبل خوض تدريبات الكرة والتي تم من خلالها تقسيم الفريقين إلى مجموعتين بالتدريبات.

كما عقد العميد جلسة مع طبيب الفريق، من أجل الإطمئنان على حالة اللاعبين ومدى جاهزية العائدين من الإصابة للاستفادة من قدراتهم بالمباريات المقبلة.

ويستعد بيراميدز سبورت لمواجهة إنبي، يوم 22 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.