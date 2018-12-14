الامارات | الدرعي: الزعيم بحجم التحدي

شكرا لقرائتكم خبر عن الدرعي: الزعيم بحجم التحدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - محمد بن ثعلوب الدرعي. من المصدر

أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة العين للاستثمار، بتجاوز «الزعيم» منافسه فريق ويلنغتون النيوزيلندي، في افتتاح تصفيات بطولة كأس العالم للأندية التي انطلقت أول من أمس، على استاد هزاع، والتي تستضيفها الإمارات، بمشاركة أبرز الأندية الأبطال على مستوى العالم، بعد أن نجح ممثل كرة الإمارات في البطولة في العودة، بعد أن خسر بالثلاثة في مباراة مثيرة قلب فيها الزعيم الموازين وانتصر بركلات الترجيح.

وقال الدرعي في تصريحات صحافية: «لقد نجح الزعيم في الدفاع عن شعار ناديه وهو يحمل مسؤولية وطن، وقد كان بالفعل بحجم التحدي، وهو يحول تأخره لفوز مثير، ليشرف الكرة الإماراتية بعودته القوية والفوز المثير الذي حققه وأهله لمرحلة أكثر مسؤولية، على أمل أن يواصل سفير كرة القدم الإماراتية تألقه، وهو يحتفل باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشاء هذا الصرح الرياضي الشامخ، ببذل كل الجهد في المباراة المقبلة، والفوز لمن يستحق من ممثلي الكرة العربية في الجولات المتبقية لمونديال أندية العالم.

واختتم محمد بن ثعلوب الدرعي «أشكر كل الجهات التي أسهمت في استضافة البطولة، وإخراج المباراة الأولى في ثوب تنظيمي رائع نال رضا الجميع، بفضل التزام الجميع بمسؤولياته، ما جعل فريق ويلنغتون النيوزيلندي الضيف، وعلى الرغم من خسارته ووداعه تصفيات البطولة، يشكر أسرة العين على حسن الحفاوة والتنظيم، وهي شهادة تسجل لكل اللجان والجهات الرسمية التي سهرت لإخراج الجولة الافتتاحية في أبهى صورها، فاستحق الجميع الشكر والإشادة، على أمل أن يتواصل الجهد خلال المباريات الأربع المتبقية التي يحتضنها استاد هزاع بن زايد قبل الانتقال لاستاد مدينة زايد، الذي يشهد مسك ختام البطولة».