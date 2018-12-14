الامارات | عبدالله المري بطلاً لكأس جميرا للقدرة في سيح السلم

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله المري بطلاً لكأس جميرا للقدرة في سيح السلم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جانب من تتويج الفائزين في السباق. تصوير: مصطفى قاسمي

توج الفارس عبدالله غانم المري بلقب سباق كأس جميرا للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة، بسيح السلم، بمشاركة 399 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحسم المري اللقب رغم احتلاله المركز الـ35 في المرحلة الأولى، ثم تقدم إلى الـ16 في الثانية، والسابع في الثالثة، قبل أن يصل إلى الصدارة في المرحلة الرابعة، على صهوة الجواد «رحيل» المملوك لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 4:22:45 ساعات، وحل ثانياً الفارس سهيل الغيلاني على صهوة الجواد «بلاكريدج» المملوك لإسطبلات إم 7، بزمن 4:22:45 ساعات، وجاء ثالثاً الفارس شاهين المزروعي على صهوة الجواد «بيتش كومبر»، المملوك لإسطبلات إف 3 بزمن 4:23:40 ساعات.

وبالنسبة إلى مراحل السباق، فقد شهدت المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً احتلال الفارس الشيخ راشد بن حمد بن دلموك المركز الأول على صهوة الجواد «كيوكيندو» المملوك لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 1:26:39 ساعة، وجاء ثانياً الفارس سهيل الغيلاني بزمن 1:26:49 ساعة، وتبعه الفارس الهندي فاروق سراج على صهوة الجواد «ديناميت» المملوك لإسطبلات الأجيال بزمن 1:26:51 ساعة.

أما في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، فقد قفز الفارس شاهين المزروعي من المركز العاشر إلى الصدارة على صهوة الجواد «بيتش كومبر» المملوك لإسطبلات إف 3 بزمن 2:43:44 ساعة، بينما تراجع الفارس الشيخ راشد بن حمد بن دلموك آل مكتوم إلى المركز الثاني مسجلاً زمناً قدره 2:43:48 ساعة، في المقابل تقدمت الفارسة فاطمة المري من المركز الـ12 إلى الثالث على صهوة الجواد «أليشا» المملوك لإسطبلات دباوي مسجلة زمناً قدره 2:44:04 ساعة.

وارتفعت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 27 كيلومتراً بعدما تقدمت الفارسة فاطمة جاسم المري من الثالث إلى الصدارة بزمن 3:48:34 ساعات، كما صعد الفارس أحمد السبوسي من السادس إلى الوصافة على صهوة الجواد «سيام» المملوك لإسطبلات إم آر إم، بزمن 3:48:42 ساعات، وجاء ثالثاً الفارس محمد المربوعي على صهوة الجواد «بيلان» المملوك لإسطبلات الأجيال، وبزمن 3:48:44 ساعات.