الامارات | هدية ذبيحة «حوار» من مشجع عيناوي إلى الحارس خالد عيسى

شكرا لقرائتكم خبر عن هدية ذبيحة «حوار» من مشجع عيناوي إلى الحارس خالد عيسى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم مشجع عيناوي يدعى فيصل، هدية إلى حارس مرمى فريق العين خالد عيسى ذبيحة «حوار»، بعد تألقه في ركلات الترجيح للمباراة التي جمعت العين مساء أول من أمس بفريق تيم ويلنغتون النيوزيلندي في افتتاح مونديال كأس العالم لكرة القدم على استاد هزاع بن زايد.

وقال المشجع العيناوي «صاحب ملحمة» في مقطع فيديو نشره الحارس عبر حسابه في «تويتر» عقب المباراة: «بمناسبة تألق خالد عيسى في ركلات الترجيح، نحن ملحمة حيران الدار نهديه (حوار) يصل حتى بيته.. فقط أريد الحصول على عنوانه».

وكان الحارس الدولي استقبلت شباكه ثلاثة أهداف في الشوط الأول لمباراة فريقه أمام تيم ويلنغتون النيوزيلندي، لكنه عاد وتألق في الركلات الترجيحية التي وصلت إليها المباراة بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل 3-3، وتصدى عيسى لركلتين ترجيحيتين ليقود فريقه للتأهل للدور الثاني، ويحصل على جائزة أفضل لاعب من «فيفا».

وقال خالد عيسى في تصريحات صحافية عقب المباراة: «كانت مواجهة صعبة للغاية، حيث استقبلنا ثلاثة أهداف كادت تعقد مهمتنا، وليس من السهل العودة في مثل هذه النتائج. لعبنا بصبر في الشوط الثاني وكافحنا من أجل الحصول على بطاقة التأهل، وكان زملائي اللاعبون على قدر التحدي والمسؤولية، رغم أن الأهداف الثلاثة وضعتنا تحت ضغط».

وتابع: «العين استطاع أن يتجاوز رهبة البداية بالفوز في المباراة، لقد كنا نلعب تحت الضغط بسبب الأهداف الثلاثة، لكن الآن بعد التأهل زالت تلك الرهبة ونحن سنعمل على ألا نكرر الأخطاء نفسها التي وقعنا فيها خلال المباراة، بالتأكيد مهمتنا أمام الترجي التونسي لن تكون سهلة ولكننا على ثقة بأن وقفة الجماهير ستساعدنا».