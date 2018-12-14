الامارات | الدراج المطيوعي بشعار «الإمارات اليوم» يتطلع إلى «طوكيو 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن الدراج المطيوعي بشعار «الإمارات اليوم» يتطلع إلى «طوكيو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحمد المطيوعي أنهى موسم 2018 في مركز متقدم عالمياً وحل ثالثاً على مستوى آسيا. الإمارات اليوم

كشف دراج المنتخب الوطني ونادي دبي لأصحاب الهمم أحمد المطيوعي أمس، عن زيه الجديد الذي سيطوف به السباقات في أوروبا والعالم، بشعار صحيفة «الإمارات اليوم» كداعم إعلامي للدراج الطامح لبلوغ المجد الأولمبي، والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وأكد المطيوعي الذي أنهى موسم 2018 في المركز 14 على العالم على صعيد فئة «سي 2» لأصحاب الهمم، أن «وضع شعار الصحيفة تأكيد على الدعم الذي قدمته لي في بداية مشواري في سباقات أوروبا وآسيا على مدار الموسمين الماضي والحالي، خصوصاً أنني أفخر بأن تكون الصحيفة بمثابة الداعم الإعلامي لي في موسم 2019، الذي أسعى فيه إلى تحقيق حلم بلوغ المجد الأولمبي وضمان التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020».

وأضاف المطيوعي لـ«الإمارات اليوم»: «إنهاء موسم 2018 في المركز 14 من أصل 47 لاعباً، بجانب الحلول ثالثاً في آسيا على صعيد سباق ضد الساعة والطريق لفئة (سي 2)، سيمنحاني مزيداً من الثقة بالنفس قبيل استهلال موسم 2019 المصيري في مسيرتي الرياضية، والذي سأحرص خلاله على وضع شعار (الإمارات اليوم) لدعمها المتواصل لي في السباقات الـ10 التي أخوضها سواء في كأس آسيا أبريل المقبل، أو على صعيد سباقات إيطاليا، وبلجيكا، وهولندا، وغيرها من جولات كأس العالم التي تمنح المتسابقين نقاطاً تصنيفية تؤهلهم للانضمام إلى القائمة الرسمية للدراجين المشاركين في أولمبياد طوكيو».

وأشار المطيوعي إلى أنه أنهى أولى محطاته الإعدادية لموسمه الجديد، وقال: «اختتمت الأسبوع الماضي المعسكر الخارجي الذي امتد ثلاثة أسابيع خارج الدولة، تتبعه مراحل إعداد أخرى تضمن الحفاظ على عاملي اللياقة البدنية والمرونة، خصوصاً أن سباقات فئة (سي 2) تقاد فيها عادةً الدراجة الهوائية بساق واحدة».

واختتم: «أتوجه بالشكر أيضاً إلى (دوبال القابضة) الداعم الرئيس لي ولناديّ الجديد في أصحاب الهمم، وشركة تريك لأدوات الدراجات الهوائية، وأتطلع لمواصلة العطاء وحصد النتائج الجيدة، حتى أرفع علم الدولة في كبرى المحافل العالمية والتواجد في أولمبياد طوكيو».

يذكر أن أحمد المطيوعي هو أول دراج إماراتي ينافس في جولات كأس أوروبا بساق واحدة، حيث قادته رحلة صيانة لطرفه الاصطناعية إلى ألمانيا ربيع العام الماضي إلى الانخراط وللمرة الأولى في سباقات جولات كأس الاتحاد الأوروبي للدراجات الهوائية، وأقيمت في ألمانيا، وحل خلالها ثانياً في مشاركة هي الأولى له، وفي سباق يمنح أبطاله نقاطاً تصنيفية نحو التأهل لأولمبياد طوكيو.

ومنذ ذلك التاريخ يحرص المطيوعي على المشاركة في السباقات العالمية، فضلاً عن تمثيل منتخب الدراجات الهوائية لأصحاب الهمم في الاستحقاقات الرسمية والدولية.

- اختتم معسكراً خارجياً امتد ثلاثة أسابيع، تتبعه مراحل إعداد أخرى

في 2019.