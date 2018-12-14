الامارات | شباب الأهلي يرغب في تأكيد زعامته لدوري اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يرغب في تأكيد زعامته لدوري اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من لقاء سابق بين شباب الأهلي والوصل. من المصدر

ينشد فريق شباب الأهلي تأكيد زعامته لدوري أقوياء اليد حين يحل، في الخامسة عصر اليوم، ضيفاً على الوصل، في المباراة التي تجمعهما في افتتاح الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب، التي تشهد أيضاً في التوقيت ذاته لقاء النصر ومضيفه الوحدة، على أن تستكمل الجولة غداً في التوقيت ذاته، بلقاءي صاحب الضيافة الشارقة مع الجزيرة، واستضافة بني ياس لفريق الظفرة.

ويدرك شباب الأهلي صعوبة المهمة في العودة من صالة الوصل بانتصار يضمن له الابتعاد في الصدارة وتعزيز رصيده إلى النقطة 15، في ظل طموحات مشروعة للوصل، الساعي في تأكيد استعادته لنغمة الانتصارات بعد بدايته المتعثرة في البطولة التي جعلته يكتفي حالياً بالمركز الخامس برصيد سبع نقاط.

وفي المباراة الثانية، يدخل النصر صاحب المركز الثالث (تسع نقاط) مباراته بطموح خطف النقاط الثلاث وانتظار هدية من جاره الوصل، ستضمن للعميد تقليص الفارق عن المتصدر شباب الأهلي، خصوصاً أن مهمة الفريق الأزرق تبدو سهلة نسبياً، حين يواجه الوحدة الباحث عن انتصاره الأول في البطولة، بعد أن اكتفى على مدار الجولات الماضية بالمركز الثامن برصيد ثلاث نقاط.