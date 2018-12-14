شكرا لقرائتكم خبر عن «السلطانة هويام» تلعب الكرة وترتدى تيشيرت الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيطرت زيارة الممثلة العالمية التركية الألمانية، مريم أوزرلى، التى لعبت دور «السلطانة هويام» فى المسلسل التركى الشهير «حريم السلطان» لنادى الزمالك، أمس الأول، على مواقع التواصل الاجتماعى «السوشيال ميديا»، بعد نشرها مقاطع فيديو على صفحتها الرسمية وهى تلعب كرة القدم داخل نادى الزمالك، وتحديداً على أرض ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادى، مع صديقها المخرج الألمانى «لؤى». وحرصت «السلطانة هويام» على التقاط صورة تذكارية داخل النادى مع أحمد مرتضى منصور، عضو المجلس السابق، الذى رافقها خلال زيارتها النادى، برفقة مديرة أعمالها وصديقها المخرج الألمانى «لؤى»، وقوبلت «هويام» بترحاب شديد من قِبَل أعضاء النادى، الذين تسابقوا على التقاط صور تذكارية معها فور علمهم بتواجدها داخل النادى.

واستمرت الزيارة ما يقرب من الساعة تقريباً، تفقدت خلالها «أوزرلى» النادى والإنشاءات، ولعبت كرة القدم مع صديقها. ووفقاً لأحمد مرتضى منصور، فإن زيارة «السلطانة هويام» للنادى جاءت بعد تلقيه اتصالاً من مديرة أعمالها، التى تربطه بها صداقة قوية، توضح خلاله رغبة «أوزرلى» فى زيارة الزمالك، «فوافقت على الفور، ونسقت معها موعد الزيارة». وقال: «(أوزرلى) أبدت إعجابها الشديد بالنادى والإنشاءات، وقالت إنها زارت العديد من الأندية، لكنها لم تجد فى أى نادٍ هذا الكم الهائل من حمامات السباحة وصالات الألعاب والحدائق». وكشف «أحمد» عن أن سبب تواجد «السلطانة هويام» فى مصر برفقة صديقها المخرج الألمانى «لؤى»، المنحدر من أصول سورية، هو ارتباطهما بعمل فنى يصوَّر جزء منه فى القاهرة، مؤكداً أنها غادرت القاهرة، أمس، وأن كل ما طلبته فقط هو تيشيرت الزمالك، واختارت رقم «واحد»، وطلبت الاحتفاظ به لتوثيق زيارتها للنادى.

وأضاف أن «السلطانة هويام» أبلغته بأنها تهوى ممارسة الكرة، وأنها تشجع ريال مدريد مثل صديقها «لؤى»، الذى أكد أنه سيشجع الزمالك بعد هذه الزيارة، خصوصاً بعدما علم أن الجماهير هنا تشبهه بريال مدريد، وتطلق عليه «الملكى».

وتابع «أحمد»: «(السلطانة هويام) هو الاسم المُحبَّب إلى (أوزرلى)، خصوصاً أن دورها فى مسلسل (حريم السلطان) هو سبب شهرتها فى العالم العربى»، مؤكداً أنها أبدت سعادتها الكبيرة بتفاعل الجمهور العربى والمصرى بصفة خاصة مع فيديوهات وصور زيارتها الزمالك، وأكدت أنها تفاجأت بكم هائل من المتابعين لحسابها من جمهور الزمالك، بعد نشرها الفيديو على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».