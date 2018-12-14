شكرا لقرائتكم خبر عن «سموحة» يحمّل جهاد جريشة مسؤولية التعادل أمام الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، استياءه البالغ من الحكم الدولى جهاد جريشة، الذى أدار مباراة فريقه مع الاتحاد فى الأسبوع السابع عشر للدورى الممتاز، قال فرج عامر إن حكم المباراة أطال فى عمرها بعد انتهاء الوقت الإضافى لرغبته فى إنهائها بالتعادل واعتبر ذلك بمثابة قمة الظلم لفريقه. وقال فرج عامر إن نفس الحكم فى عام ٢٠١٤ منع سموحة من الحصول على كأس مصر أمام الزمالك أيضا بظلم تحكيمى دمرنا، ووجه حديثه إلى الدولى جهاد جريشة «أرجوك ارفض تحكيم أى مباراة لسموحة مستقبلا، حفاظا على تاريخك واسمك!!».

وعلى صعيد الصفقات التى ينوى ناديه التعاقد معها فى الانتقالات الشتوية، أكد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، أن فريقه يقترب من ضم لاعب دولى سنغالى.

وفى الوقت نفسه، نفى رئيس نادى سموحة أى مفاوضات بين النادى الأهلى ومهاجم نادى سموحة حسام حسن، وقال حرفيا: «‏لا توجد أى مفاوضات بين سموحة والأهلى بخصوص مهاجم الفريق، وأنه لا يعتقد أن الأهلى حصل على توقيع اللاعب لأن عقده ممتد مع النادى موسمين والأهلى أكبر من أن يرتكب مثل هذا الخطأ».

وكان حسام حسن، فى وقت سابق، قد نفى وجود أى اتصالات رسمية بينه وبين الأهلى، وإن كان فى الوقت ذاته رحب بوجود أى مفاوضات، لاسيما أنه يعتقد أن اللعب للقطبين شرف كبير.

وحسام حسن خاض مع سموحة هذا الموسم 11 مباراة سجل خلالها 7 أهداف. وفى نفس الإطار، أشار رئيس نادى سموحة إلى أنه يحترم رأى نادى الزمالك فى عدم موافقته على انتقال لاعبيه إلى سموحة، وهذا حقه وعليه أن يبادلنا الاحترام فى عدم موافقتنا على انتقال ياسر إبراهيم إليه فى يناير واختتم رئيس نادى سموحة على رفضه التام عقد أى صفقات تبادلية حتى فى حالة الموافقة على الاستغناء عن أى من لاعبيه.