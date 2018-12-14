شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام فى الإسماعيلى حول التعاقد مع «بيدرو» لخلافة فييرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الانقسام داخل النادى الإسماعيلى، خلال الساعات القليلة الماضية، حول التعاقد مع المدير الفنى البرتغالى بيدرو بارانى، الذى تولى قيادة الفريق خلال الدور الثانى لبطولة الدورى الممتاز من الموسم الماضى، وقاد الفريق لاحتلال وصافة الدورى للمرة الأولى، إلا أن اختلاف الآراء ضرب مسؤولى النادى، وأصبح البعض مؤيدا للقرار والبعض الآخر معارضا، بحجة أن المدير الفنى لم يثبت جدارته بتولى قيادة الفريق منذ أن كان على رأس الجهاز الفنى فى الموسم الماضى، وبالرغم من دخول محمد شيحة، وكيل اللاعبين، والمقرب من مجلس إدارة النادى، فى مفاوضات مع بيدرو للعودة مرة أخرى، إلا أن الرأى لم يتم حسمه وفقاً لأغلبية أعضاء المجلس، علمت «المصرى اليوم» أن إبراهيم عثمان، رئيس النادى، يتمسك باستقدام مدرب أجنبى ورفض منح الفرصة لأحد أبناء النادى أو حتى وجود مدير فنى وطنى، أو عربى، خصوصاً بعدما فشلت تجربة الجزائرى خير الدين مضوى، الذى تولى قيادة الفريق فى انطلاق الموسم الجارى، كما اشترط بيدرو بارانى بعد المفاوضات الأولية من مسؤولى الإسماعيلى معه التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لإنقاذ وضع الفريق فى جدول الدورى ومن ثم مواصلة المنافسة على بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأعلن البرازيلى جورفان فييرا استقالته رسميا من تدريب الفريق عقب وداع بطولة دورى أبطال أفريقيا على يد الرجاء المغربى بركلات الترجيح، وقضى فييرا 68 يومًا على رأس القيادة الفنية للدراويش، حيث تولى المدرب البرازيلى تدريب الدراويش فى 4 أكتوبر الماضى، خلفًا للمدرب الجزائرى خير الدين مضوى، وقاد فييرا الإسماعيلى فى 11 مباراة، فاز فى 5 وتعادل فى 3 وخسر 3 وسجل الدراويش تحت قيادته 12 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف. من جهة أخرى، استأنف الفريق الكروى تدريباته، أمس الخميس، استعدادا لمواجهة القطن الكاميرونى، المقرر لها الأحد المقبل، لحساب جولة الذهاب بدور الــ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، عقب الراحة التى حصل عليها اللاعبون بعد العودة من المغرب.