شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة فى يوفنتوس بعد الخسارة المفاجئة من يونج بويز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، حزنه بعد خسارة فريقه أمس أمام يونج بويز، بنتيجة 2/1 فى ختام دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

وقال رونالدو، فى تصريحات أبرزها موقع «كالتشيو ميركاتو»: «لقد خلقنا العديد من الفرص على المرمى، عدم الفوز كان أمرا مخجلا، الهزيمة لا تسعدنا، لكن أهم شىء هو التأهل للمرحلة المقبلة، الآن ستأتى المباريات المهمة وسنكون جاهزين لها».

ونفى كريستيانو شعوره بالتعب والإرهاق، فى ظل مشاركته باستمرار فى مباريات الفريق منذ انضمامه لليوفى، الصيف الماضى.

وقال: «أشعر بأننى بحالة جيدة، وأؤدى برنامجا تدريبا شخصيا، وفى كل مرة أقرر مع المدرب (ماسيمليانو أليجرى) ما إذا كنت سألعب أم لا.. وسأرتاح لاحقًا».

من جانبه، اعترف ماسيمليانو أليجرى، بأحقية يونج بويز فى الفوز خلال المباراة وقال أليجرى، خلال تصريحاته أبرزتها شبكة «راى سبورت»: «لقد حققنا هدفنا بالفوز بصدارة المجموعة، حتى فى ليلة بدا فيها كل شىء يسير بشكل خاطئ».

وأضاف: «لقد أهدرنا العديد من الفرص ومنحناهم هدية فى ركلة الجزاء، لذلك فى نهاية اليوم، كان أمرًا صحيحًا أن نخسر، هدف ديبالا الملغى؟ لقد كان من تسلل بالفعل، فى أى حالة، التعادل لم يكن سيغير أى شىء فى هذه المرحلة، يوفنتوس لا يزال فى صدارة المجموعة، ولذلك أشكر اللاعبين، فضلت أن أمنح ميراليم بيانيتش راحة قبل مباراة الديربى مع تورينو يوم السبت».

ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس أحد فرق أتلتيكو مدريد، توتنهام، شالكه، ليفربول، أياكس أو ليون فى الدور المقبل بدورى الأبطال، وقال أليجرى فى هذا الصدد: «لا يهم من سنواجه، المهم أن نصل إلى شهر فبراير فى حالة جيدة».

فيما تلقى أليجرى، أخبارًا سيئة، بعد إصابة نجمى الفريق خلال رحلة اليوفى إلى سويسرا لمواجهة يونج بويز، وتعرض جواو كانسيلو، لألم عضلى بسيط خلال الإحماء قبل المباراة، خرج على إثره من القائمة، بينما خرج الكولومبى خوان كوادرادو، من اللقاء بعد 23 دقيقة فقط للإصابة فى الركبة، وذكرت صحيفة «توتو سبورت»، أن كوادرادو سيتم إعادة تقييمه، مشيرة إلى أنه من الصعب التعافى قبل مباراة الديربى أمام تورينو، يوم السبت المقبل.

ونوهت الصحيفة إلى أن كانسيلو قد يكون جاهزًا مرة أخرى أمام التورو، فى حين أن أليكس ساندرو، الظهير الأيسر بات جاهزًا بشكل تام، بعدما شارك فى مباراة الأمس.