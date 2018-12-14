شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يعرض على الزمالك عودة داوودا مقابل شيكابالا.. ومطالبة الغرباوى بمليون ونصف لمنحه الاستغناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح حلمى طولان، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الاتحاد السكندرى، راحة سلبية للاعبى فريقه عقب انتهاء مباراته مع سموحة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وذلك لمدة يومين، على أن يعاود فريقه المران غدا السبت، وذلك استعدادا لمواجهة الفريق المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الجمعة المقبل 21 ديسمبر.

وفى إطار الصفقات الشتوية، أبدى الجهاز الفنى للاتحاد تمسكه بضم محمود عبدالرازق شيكابالا المعار من نادى الزمالك لأحد أندية الدورى اليونانى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك مفاوضات مع الزمالك حاليا لإعارة شيكا للاتحاد فى الانتقالات الشتوية، على أن يتم السماح بعودة أحمد داوودا المعار من الزمالك إلى نادى الاتحاد خلال نفس الفترة. وفى الوقت نفسه، رفضت إدارة نادى الاتحاد عرض محمود الغرباوى، حارس الفريق، بدفع نصف مليون جنيه للرحيل عن النادى، فى ظل وجود أكثر من عرض وصله فى الفترة الأخيرة من العديد من الأندية، وعلى رأسها نادى الجونة، وأصرت إدارة الاتحاد على قيام الحارس بدفع مليون ونصف المليون جنيه على أقل تقدير للحصول على الاستغناء الخاص به.