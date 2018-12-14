شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستهل مشواره الأفريقى بمواجهة بطل إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقب مرور أقل من 40 يوماً على خسارة الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، لقب دورى أبطال إفريقيا، على يد الترجى التونسى، يستهل المارد الأحمر، المشوار الجديد للبطولة الأفريقية فى السادسة مساء اليوم «الجمعة» على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، حينما يستضيف جيما أبا جيفار بطل إثيوبيا، فى مباراة الذهاب لدور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى يسعى من خلالها الأهلى لتحقيق فوز عريض للاقتراب من التأهل لدور الـ16 قبل خوض مباراة العودة المقرر لها 21 ديسمبر الجارى فى إثيوبيا، ويقود مباراة اليوم تحكيمياً الصادق السلمى. ويدخل أبناء محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للفريق، المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما تحسنت النتائج، والأداء خلال الفترة الماضية، ونجح فى تحقيق الفوز على بتروجت والجونة وطلائع الجيش على الترتيب، وهو ما يجعل لاعبى الأهلى عازمون على الفوز بنتيجة كبيرة مساء اليوم لاستكمال سلسلة الانتصارات التى بدأها الفريق، وحرص الجهاز الفنى على الدخول فى معسكر مغلق بالإسكندرية قبل 48 ساعة من المباراة، حيث اصطحب 16 لاعباً فقط، للاستعانة بهم فى المواجهة الأفريقية، وهم: شريف إكرامى، على لطفى، ساليف كوليبالى، محمد هانى، نيدفيد، أيمن أشرف، عمرو السولية، حسام عاشور، هشام محمد، ناصر ماهر، وليد سليمان، إسلام محارب، ميدو جابر، محمد شريف، أحمد حمودى، مروان محسن، ويعانى الفريق من غيابات عديدة أبرزهم محمد الشناوى، ومحمد نجيب، وعلى معلول، وأحمد فتحى، وصلاح محسن، وسعد سمير للإصابة ووليد أزارو للإيقاف بجانب عدم قيد بعض اللاعبين مثل أحمد علاء، وأحمد الشيخ، وأحمد حمدى، ومحمود الجزار.

وحرص الجهاز الفنى للفريق على تصحيح أخطاء اللاعبين، خلال المباريات الماضية، وتحديداً الدفاعية، كما شاهد يوسف مع اللاعبين عددا من مباريات بطل إثيوبيا فى مباراتى دور الـ64 للوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق، بالإضافة للتأكيد على مهام كل لاعب.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلاً من، شريف إكرامى فى حراسة المرمى، محمد هانى، ساليف كوليبالى، كريم نيدفيد، أيمن أشرف، عمرو السولية، هشام محمد، وليد سليمان، ناصر ماهر، ميدو جابر، مروان محسن.

على الجانب الآخر، يسعى جيما أبا جيفار الاثيوبى، لمواصلة عروضه الجادة فى المشاركة الأولى له عبر تاريخه فى البطولة الأفريقية، بعدما نجح فى بلوغ دور الـ32 إثر تخطيه فريق تيليكوم، بطل جيبوتى، فى الدور التمهيدى للبطولة، وتأهل الفريق الموسم الماضى من القسم الثانى للممتاز فى الدورى الإثيوبى، وحقق المفاجأة وتوج بلقب الدورى فى أول موسم له، متغلباً على العديد من الأندية القوية فى إثيوبيا أبرزها سان جورج والبن الإثيوبى، ويلقب الفريق فى إثيوبيا بـ«الملوك»، كما خاض مباراة واحدة فى الدورى الموسم الجارى، حقق خلالها الفوز، ويعول الجهاز الفنى للفريق الإثيوبى على مجموعة متميزة من اللاعبين، وهم الثلاثى الأخطر، إيلياس أتارو، وصانع الألعاب الليبيرى «مامادو سيديبه»، الذى نجح فى تسجيل 3 أهداف فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتنزانى أمينو محمد.