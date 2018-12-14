شكرا لقرائتكم خبر عن «القيعى» يقترب من إنهاء ضم «جيرالدو» للقلعة الحمراء مقابل مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب عدلى القيعى، مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، من إنهاء التعاقد مع الأنجولى جيرالدو دا كوستا، ذى الأصول البرازيلية، ولاعب أول أغسطس الأنجولى، وذلك بعدما سافر القيعى، أمس الأول لأنجولا، للحصول على الموافقة الرسمية من مسوؤلى ناديه، لاسيما فى ظل صراع أكثر من ناد أفريقى يرغب فى التعاقد مع اللاعب على رأسهم الترجى التونسى، وأبدى اللاعب تمسكه بالانتقال للقلعة الحمراء، ولكنه اشترط موافقة مسؤولى أول أغسطس، وعلمت «المصرى اليوم» أن القيمة المادية للصفقة قاربت على المليون دولار، وجذب حيرالدو الأنظار إليه بشدة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الماضية، حيث قاد ناديه للتأهل إلى دور نصف النهائى للمرة الأولى فى تاريخه.

من جهة أخرى، خاض الثنائى، وليد أزارو، وعلى معلول، مراناً بدنيا أمس على ملعب التتش وأدى الثنائى تدريبات بدنية، ثم أديا تدريبات بالكرة لتجهيزهما للمشاركة فى مران الفريق الجماعى عقب مواجهة جيما الإثيوبى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة أفريقيا.

واشتكى معلول من إصابة فى العضلة الضامة، وبدأ المشاركة بشكل تدريجى فى المران الجماعى، فيما اشتكى أزارو من إصابة فى العضلة الخلفية.

وخضع معلول وأزارو لبرنامج بدنى مكثف فى ملعب التتش، وقطعا شوطا كبيرا نحو العودة والتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

كما خاضا أيضاً الثنائى، أحمد فتحى، ومحمد الشناوى، جلسة فى «الجيم»، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائى التأهيل، على هامش مران الغائبين عن مواجهة «جيما الإثيوبى»، التى تقام اليوم على استاد برج العرب فى ذهاب دورالـ32 بدورى أبطال إفريقيا.

واشتكى فتحى من إصابة فى العضلة الأمامية، فيما تعرض الشناوى لإصابة فى العضلة الضامة.