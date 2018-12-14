شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم صفقة المهاجم ويصرف النظر عن «سالم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغلق مجلس إدارة نادى الزمالك رسمياً ملف التعاقد مع السيد سالم، الظهير الأيسر بفريق وادى دجلة، وتم استبعاده نهائياً من قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام لصفوف الفريق الكروى الأول خلال الميركاتو الشتوى فى يناير المقبل، بعد رفض إدارة الكرة والمدير الفنى، كريستيان جروس، فكرة ضم اللاعب لعدم اقتناعهم بإمكانياته الفنية، فضلاً عن كبر سنه. وأبلغ أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، اللاعب ووكيله بعدم حاجة الفريق لضمه، بعد أن قام الأخير بعرضه على مسؤولى النادى.

وقال المشرف على الكرة: «لن نضم أى لاعب لصفوف الفريق إلا إذا انطبقت عليه جميع الشروط، وفى مقدمتها صغر السن، لتحقيق أقصى استفادة منه خلال فترة تواجده بالفريق».

فى سياق متصل، كشف رئيس الزمالك عن حسمه صفقة مهاجم سوبر من العيار الثقيل سيكون مفاجأة للجماهير لتدعيم خط هجوم الفريق فى يناير المقبل، لكنه رفض الإفصاح عن هوية اللاعب أو ناديه إلا بعد إنهاء إجراءات ضمه رسمياً، فيما أحال مجلس الإدارة ملف عودة محمد عبدالشافى، لاعب أهلى جدة، إلى المدير الفنى لحسم مصيره، خصوصاً بعدما أبدى «عبدالشافى» رغبته فى العودة، لكنه فضل أن تكون مع بداية الموسم الجديد.

من جهة ثانية، أنهى رئيس النادى واللجنة الفنية المُشكَّلة لملف «فيفا»، والتى تضم: أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادى، وإسماعيل يوسف، عضو المجلس، والمشرف على الكرة، وأحمد مرتضى، عضو المجلس السابق، ملف الغانى «أجوجو»، بعد تحويل مستحقاته المالية وحصول النادى على توقيع وكيله ومحاميه الخاص على التسوية المالية وجدولة المستحقات لينتهى بذلك ملف أزمة خصم النقاط من المارد الأبيض هذا الموسم.

فى شأن آخر، فتح نادى الزمالك أبوابه، أمس، لبيع تذاكر مباراة الفريق المقررة غداً أمام القطن التشادى، فى برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الأفريقى «الكونفيدرالية».

وتوافدت جماهير القلعة البيضاء على مقر نادى الزمالك، أمس، من أجل شراء التذاكر التى تم طرحها فى أكثر من منفذ باستاد الإسكندرية وواحة خطاب المطلة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتعهدت جماهير الفارس الأبيض بالالتزام بتنفيذ الشروط الثلاثة التى أعلنت عنها إدارة النادى، وهى: الانضباط بالتشجيع المثالى فى المدرجات، وعدم استخدام الشماريخ، وعدم توجيه السباب خلال المباراة، من أجل أن تعم التجربة خلال مباريات الفريق ببطولة الدورى الممتاز. يأتى هذا، فيما يختتم الفريق الكروى الأول تدريباته، اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة القطن التشادى، على أن يغادر الفريق إلى الإسكندرية صباح اليوم للانتظام فى معسكر مغلق والمبيت هناك ليلة المباراة.