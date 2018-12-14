شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرى» ينهى اتفاقه مع إيهاب جلال مقابل 600 ألف جنيه شهرياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى اتفاقه مع إيهاب جلال، المدير الفنى السابق للزمالك ومصر المقاصة والحالى لأهلى طرابلس الليبى، لتولى قيادة الفريق، خلفاً لميمى عبدالرازق، وذلك بعدما نجحت المفاوضات التى قادها سمير حلبية، رئيس النادى، مع «جلال»، الذى رحب بتدريب الفريق، كما سهل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إتمام التعاقد، بعدما أبدى استعداده لتحمل قيمة الشرط الجزائى لـ«جلال» مع فريقه الليبى، والبالغ شهرين من راتبه، أى ما يُقدر بـ100 ألف دولار.

وعلمت «المصرى اليوم» أن «جلال» سيتقاضى 600 ألف جنيه شهرياً، وسيضم الجهاز الفنى المعاون له كلاً من: حمد إبراهيم، مدرباً عاماً، ومصطفى يونس، مديراً للكرة، ومصطفى كمال، مدرباً للحراس، ومحمود جابر، مديراً إداريا، ومجدى الألفى، طبيباً للفريق، مع تكليف حسن نصر، مدرب حراس المرمى السابق، بمهمة الإشراف على حراس المرمى داخل النادى، كما اتفق «جلال» مع مسؤولى النادى الليبى على تنازله عن باقى مستحقاته من أجل السماح له بالرحيل لتدريب «المصرى».

ومن المنتظر أن يصل «جلال» والجهاز الفنى المعاون له إلى بورسعيد، عقب مواجهة الفريق الأفريقية أمام ساليتاس البوركينى، فى مباراة الذهاب لدور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية، من أجل توقيع العقود بشكل رسمى.

فيما قرر مجلس الإدارة طبع 10 آلاف تذكرة لمباراة ساليتاس البوركينى، المقرر لها غداً السبت، على أرض ملعب استاد بورسعيد، على أن يتم دخول الجماهير لحضور المباراة وفقاً للرقم القومى فى البطاقة وكارنيه عضوية النادى، كما بلغت قيمة تذكرة المباراة 20 جنيهاً، وسيغيب عن المواجهة ثلاثى الفريق، إسلام أبوسليمة وإسلام صلاح ومحمود السيد، وذلك بسبب الإصابة.