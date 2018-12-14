شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد: استضافة مصر لكأس أفريقيا 2019 سيعيد السياحة لبلادنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جمال عبدالحميد، نجم منتخب مصر سابقاً، إن استضافة مصر لكأس أفريقيا 2019 سيعيد السياحة من أول وجديد إلى بلادنا.

وقال «عبدالحميد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، اليوم الخميس، ردا على سؤال حول إمكانية إلغاء الدوري المصري حال تنظيم البطولة الأفريقية: «حتة دوري وكأس مصر والسوبر ومش عارف ايه، الوطن واللا الحاجة المحلية الوطن أهم، نعمل ايه عشان الشركة الراعية متخسرش نلعب بدون الدوليين، ممكن نمشي الاتنين مع بعض».

وأضاف: «يهمنا ترجع السياحة والأمن والأمان للوطن».