شكرا لقرائتكم ميلان يودع الدورى الأوروبى بالخسارة 3-1 أمام أولمبياكوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ودع ميلان الإيطالي مسابقة الدورى الأوروبى فى مفاجأة كبيرة، بعد أن تلقى هزيمة غير متوقعة أمام أولمبياكوس اليونانى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج".

وغاب عن المشاركة فى لقاء اليوم مع أولمبياكوس المهاجم المصرى أحمد حسن كوكا بداعى الإصابة.

احرز أهداف أولمبياكوس، أوب سيسى فى الدقيقة 60، زاباتا مدافع ميلان فى مرماه بالدقيقة 70، وفورتونيس من ركلة جزاء فى الدقيقة 81، فيما احرزكريستيان زاباتا هدف ميلان الوحيد فى الدقيقة 72.

بهذه النتيجة، يرفع أولمبياكوس رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثانى خلف ريال بيتيس الإسبانى فى المجموعة متفوقا على ميلان الذى تجمد رصيده عند 10 نقاط أيضا، لكن يتفوق الأول فى فارق الأهدف بعد تساويهما فى نتائج المواجهات المباشرة، حيث فاز الروسونيرى على أرضه ووسط جماهيره بملعب "سان سيرو"، أيضا بنتيجة 3/1.



جونزالو هيجواين

سيسه مهاجم أولمبياكوس

سيسيه

كيسى يسيطر على الكرة

ميلان