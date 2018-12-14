شكرا لقرائتكم ميلان يعيش "مأساة إغريقية" ويودع الدوري الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فجر أولمبياكوس اليوناني مفاجأة من العيار الثقيل بعدما حقق فوزا غاليا على ضيفه ميلان الإيطالي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليغ".

وحسم أولمبياكوس تأهله بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثانى ليتأهل بجانب المتصدر ريال بيتيس، متفوقا على ميلان الذى تجمد رصيده عند 10 نقاط أيضا ليودع المسابقة، لكن ميلان ودع المسابقة بسبب فارق الأهداف، عقب تساويهما فى نتائج المواجهات المباشرة، بعدما فاز ميلان على أرضه ووسط جماهيره بملعب سان سيرو، بنتيجة 3- 1.

وفاز أرسنال الإنجليزي على كارباغ اغدام الإذربيجاني بهدف دون مقابل، وتأهل فريقا فياريال الإسباني ورابيد فيينا النمساوي إلى دور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي، بعدما تمكنا من تحقيق الفوز على سبارتاك موسكو الروسي وغلاسكو رينجرز الإسكتلندي على الترتيب، يوم الخميس في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة بالبطولة.

وتغلب فياريال على ضيفه سبارتاك موسكو بهدفين نظيفين سجلهما صامويل شوكويزي وكارل توكو ايكامبي في الدقيقتين 11 و48، فيما تغلب رابيد فيينا على غلاسكو رينجرز بهدف نظيف سجله ليوبيسيتش في الدقيقة 84.

ورفع فياريال رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، متوفقا على رابيد فيينا بفارق المواجهات المباشرة، حيث فاز فياريال ذهابا 5 - صفر، وتعادلا سلبيا إيابا، فيما توقف رصيد غلاسكو رينجرز عند ست نقاط في المركز الثالث، واحتل سبارتاك موسكو المركز الرابع الأخير برصيد خمس نقاط.

وفي المجموعة التاسعة، تأهل فريقا جينك البلجيكي ومالمو السويدي، وتغلب جينك على ضيفه ساربسبورغ السويدي برباعية نظيفة سجلها زينهو جانو وجوسيف باينتسيل وساندير بيرغ وجوزيف أودو في الدقائق الثالثة والخامسة و64 و67 على الترتيب.

فيما تغلب فريق مالمو السويدي على مضيفه بشكتاش التركي بهدف نظيف سجله ماركوس أنتونسون في الدقيقة 51، وشهدت المباراة طرد ريكاردو كواريزما لاعب بشكتاش في الدقيقة 65، وتأهل جينك كأول المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، فيما تأهل مالمو بصفته الوصيف بعدما جمع تسع نقاط، فيما ودع بشكتاش البطولة باحتلاله المركز الثالث برصيد سبع نقاط برفقة ساربسبورغ صاحب المركز الأخير برصيد خمس نقاط.

وفي المجموعة العاشرة، تأهل فريقا إشبيلية الإسباني وكراسنودار الروسي إلى الدور التالي، فيما ودع فريقا بلدية أكهيسار التركي وستاندر دو لياغ البلجيكي البطولة، وفاز إشبيلية على كراسنودار بثلاثة نظيفة سجلها وسام بن يدر "هدفين" في الدقيقتين الخامسة والعاشرة وإيفير بانيغا من ركلة جزاء في الدقيقة 49. وشهدت المباراة طرد كريستيان راميريز لاعب كراسنودار في الدقيقة 48. فيما خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بلديه أكهيسار وستاندر دو لياغ.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب بفارق المواجهات المباشرة أمام كراسنودار، حيث فاز إشبيلية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 - 2، فيما احتل فريق ستاندر دو لياغ المركز الثالث برصيد عشر نقاط، فيما قبع فريق بلدية أكهيسار في المركز الأخير بنقطة واحدة، وفي المجموعة الحادية عشر، تأهل فريق رين الفرنسي إلى الدور التالي، بعد تغلبه على أستانا من كازاخستان بهدفين نظيفين سجلهما إسماعيلا سار في الدقيقتين 68 و73، ورفع رين رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد أستانا عند ثماني نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية بذات المجموعة، فاز يابلونك التشيكي على مضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدف نظيف سجله مارتن دوليزال في الدقيقة العاشرة، وتوقف رصيد دينامو كييف عند 11 نقطة في صدارة الترتيب، حيث كان ضمن التأهل من قبل، فيما رفع يابلونك رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع الأخير.

وفي المجموعة الثانية عشر، تأهل فريق باتي بوريسوف البيلاروسي إلى الدور التالي بعد تغلبه على باوك سالونيك اليوناني 3 - 1. وسجل أهداف باتي بوريسوف ماكسيم سكافيتش في الدقيقة 18 ونيكولاي سيجنيفيش "هدفين" الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 41 والثاني في الدقيقة 45، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لباوك سالونيك اليكساندر بريوفيتش في الدقيقة 59. وشهدت المباراة طرد نيكولاي سيجنيفيش لاعب باتي بوريسوف في الدقيقة 62.

ورفع باتي بوريسوف رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد باوك سالونيك عند ثلاث نقاط في المركز الرابع الأخير.وفي ذات المجموعة أيضا، تعادل تشيلسي الإنجليزي مع مضيفه مول فيدي المجري 2 - 2.

وسجل هدفي مول فيدي ايثان امباديو، لاعب تشيلسي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 32 وليوك نيغو في الدقيقة 56 فيما سجل هدفي تشيلسي ويليان دا سيلفا وأوليفييه جيرو في الدقيقتين 30 و75. ورفع تشيلسي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان قد ضمن تأهله في وقت سابق، كما رفع مول فيدي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث.

وفي المجموعة الثامنة، انتزع فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني فوزا صعبا من مضيفه لاتسيو الإيطالي 2 - 1. وسجل هدفي فرانكفورت ميات جاسينوفيتش في الدقيقة 65 وسبستيان هيلير في الدقيقة 71 فيما سل هدف لاتسيو الوحيد خواكين كوريا في الدقيقة 56. ورفع فرانكفورت رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب وتوقف رصيد لاتسيو عند تسع نقاط في المركز الثاني، علما بان الفريقان تأهلا من قبل للدور التالي. وفي مباراة أخرى بذات المجموعة فاز فريق أبولون القبرصي على مضيفه مارسيليا الفرنسي 3 - 1، وسجل أهداف أبولون أنتون ماجليكا "هدفين" الأول في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 30 وأضاف اريسو ستيليانو الهدف الثالث في الدقيقة 56 ، فيما سجل هدف مارسيليا فلوران توفين في الدقيقة 11، وشهدت المباراة طرد لاعبين من مارسيليا هما أبو بكر كامارا ولوكاس أوكامبوس في الدققتين الثامنة والاخيرة من المباراة، ورفع أبولون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد مارسيليا عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.