شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى المركز الأول بالترتيب العام لبطولتى العرب والتضامن لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد موسى الديب المدير الفنى للمنتخب الوطنى لرفع الأثقال عن احتلال مصر المركز فى الترتيب العام للبطولة العربية التى اختتمت بإستاد القاهرة على صعيد الناشئين والشباب والكبار للرجال والسيدات.

كما أكد موسى على حصول مصر على المركز الأول فى بطولة التضامن الإسلامى التى تعد أحد المحطات المؤهلة للدورة الأولمبية طوكيو 2020 على صعيد الرجال و السيدات.

كان محمد إيهاب قد حصل على كأس أحسن لاعب كما حصلت سارة سمير على كأس أفضل لاعبة فى الوطن العربى بختام البطولة.