النني يشارك في فوز أرسنال على كاراباج في ختام مجموعات الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

شارك الدولي المصري محمد النني أساسياً في مباراة فريقه أرسنال ضد كاراباج والتي انتهت بهدف نظيف للفريق الإنجليزي في ختام مجموعات الدوري الأوروبي على ملعب الإمارات في لندن.

أرسنال رفع رصيده إلى 16 نقطة في قمة المجموعة الخامسة بفارق 3 نقاط عن سبورتنج لشبونة أقرب ملاحقيه، لينتظر القرعة لمعرفة منافسه في الدور التالي.

ملخص المباراة

أرسنال بحث عن هدف مبكر، وكاد اللاعب ساكا أن يسجل الهدف الافتتاحي في الدقيقة 9 بتسديدة رائعة بيسراه كانت في طريقها للشباك لكن الحارس أبعدها قبل أن يشتتها الدفاع.

لاكازيت افتتح التسجيل في الدقيقة 17 بعد كرة وصلته داخل منطقة الجزاء من أوزيل ليسيطر عليها ويطلق قذيفة أرضية بيمناه مرت إلى الشباك.

ساكا انطلق في دفاعات كاراباج ليمرر عرضية أرضية من داخل منطقة الجزاء إلى محمد النني في مواجهة المرمى في الدقيقة 65 لكن اللاعب المصري لم ينجح في التعامل مع الكرة لتمر ويشتتها الدفاع بعد ذلك.

ومرر لاعبو أرسنال الدقائق الأخيرة دون محاولات حقيقية على مرمى الضيف، لينتهي اللقاء بهدف لاكازيت المبكر في ملعب غابت عنه الجماهير نظراً لإقامته في ساعة متأخرة وربما لعدم أهمية اللقاء.