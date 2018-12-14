"كيكر" الألمانية: مصر تنقذ الكاف وتقترب من استضافة أمم أفريقيا 2019

"أين ستقام أمم أفريقيا 2019؟.. الإجابة: مصر"، هكذا تحدثت مجلة "كيكر" الألمانية عن قرار اتحاد الكرة المصري بتقديم طلب رسمي من أجل إستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بدلاً من الكاميرون، مشيرة إلى أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، تمكن أخيراً من العثور على بلد يمكنه تنظيم الحدث القاري.
وأضافت المجلة الألمانية، أن مصر أعلنت موافقتها رسمياً على إستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 قبل يوم واحد على إنتهاء المهلة التي منحها "الكاف" أمام الدول الراغبة في تنظيم المونديال الافريقي، لتقديم طلبات الاستضافة.
وتحدثت المجلة الألمانية، أن مصر ستفوز بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الاولى منذ عام 2006، حال عدم تقدم دولة أخرى بطلب تنظيم المسابقة القارية، مشيرة إلى أن الاتحاد الافريقي كان يبحث عن دولة لتنظيم البطولة منذ 30 نوفمبر الماضي بعد قرار سحب تنظيم المسابقة من الكاميرون قبل أن تعلن مصر نيتها إستضافة المونديال الافريقي اليوم.
وستقام النسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الأفريقية بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة فى التاريخ وخلال فصل الصيف.
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