جنوب أفريقيا تتقدم بطلب استضافة أمم أفريقيا 2019

صرح المتحدث باسم اتحاد كرة القدم في جنوب افريقيا دومينيك تشيمهافي، الخميس، لوكالة فرانس برس أن بلاده تقدمت رسميا بطلب استضافة كأس الامم الافريقية 2019 التي كانت مقررة في الكاميرون.

وردا على أسئلة فرانس برس، قال تشيمهافي "قدمنا الوثائق المطلوبة، والآمر متروك للاتحاد الإفريقي لاتخاذ قرار" بشأن الدولة التي ستنظم نسخة 2019.

وأصبحت جنوب افريقيا الدولة الثانية بعد مصر التي تتقدم بطلب استضافة، علما بأن بلاب الترشح سيغلق غدا الجمعة عند الساعة 22,00 بتوقيت جرينيتش، على أن تكشف هوية الدولة المنتظمة في التاسع من كانون الثاني/يناير.

وكان الاتحاد المصري أعلن في وقت سابق اليوم أنه تقدم رسميا بطلب استضافة غداة انسحاب المغرب من السباق بعد أن رشحته تقارير صحافية لتنظيم تالبطولة لأول مرة منذ 1988.