شكرا لقرائتكم محمد إيهاب يحصد جائزة أفضل رباع عربى للعام الثانى على التوالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل محمد إيهاب لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال على كأس أفضل رباع عربى للعام الثانى على التوالى فى ختام البطولة العربية و التضامن التى اختتمت اليوم بإستاد القاهرة .

كما حصلت الرباعة سارة سمير على كأس أفضل لاعبة و تسلمت الكأس .

يذكر أن إيهاب حصل فى البطولة على 6ميداليات ذهب على صعيد منافساتى العرب و التضامن .

بينما حصلت سارة سمير على 9 ميداليات بواقع ٦ للكبار و ٣ فى منافسات 20 سنة .