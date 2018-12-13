شكرا لقرائتكم محمد إيهاب يحصد جائزة أفضل رباع عربى للعام الثانى على التوالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حصل محمد إيهاب لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال على كأس أفضل رباع عربى للعام الثانى على التوالى فى ختام البطولة العربية و التضامن التى اختتمت اليوم بإستاد القاهرة .
كما حصلت الرباعة سارة سمير على كأس أفضل لاعبة و تسلمت الكأس .
يذكر أن إيهاب حصل فى البطولة على 6ميداليات ذهب على صعيد منافساتى العرب و التضامن .
بينما حصلت سارة سمير على 9 ميداليات بواقع ٦ للكبار و ٣ فى منافسات 20 سنة .
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