شكرا لقرائتكم تأجيل مواجهة باريس سان جيرمان وديجون لأجل غير مسمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت رابطة الدورى الفرنسى لكرة القدم، تأجيل مواجهة باريس سان جيرمان أمام ديجون فى الجولة الـ18، والتى كان من المقرر أن تقام بعد غد السبت، وذلك للأحداث التى تشهدها حاليا فرنسا.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن هناك 6 مباريات قد تم تأجيلها من أصل 10 مباريات، وستقام 4 مواجهات فقط خلال هذا الأسبوع.

وكانت مواجهة باريس سان جيرمان فى الجولة الماضية أمام مونبيلييه قد تم تأجيلها أيضا.

والمباريات الاربع التى ستقام هذا الأسبوع هى: ستاد ريمس وستراسبورج بعد غد السبت، و3 مباريات يوم الأحد، نيم أولمبيك أمام ليل، سانت استيان ونيس، وليون فى مواجهة موناكو.